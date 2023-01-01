"Тим часом підтягнуть ракетоносії": українців попередили про чергову підступність росіян

Росія може атакувати Україну дронами, доки готується до нового масованого ракетного удару.

Про це попередила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона попередила, що окупанти отримала партію дронів від Ірану і можуть використати їх для атак України.

"Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато "Калібрів" використали, саме тому потребують часу на переспорядження. Зараз, готуючись до цього (атак - ред.), цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, південний регіон є "транзитним" для російських ракет, тож від роботи ППО залежить чи долетять ракети вглиб України.

"Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту - Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо", - сказала речниця.

Вона додала, що загалом ситуація залишається досить напруженою, але контрольованою. Ефективна відсіч українських захисників змушує ворога нервувати та постійно перегруповуватися.

За даними ВМС ЗСУ, станом на 1 січня 2023 року Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях шість кораблів, у Середземному морі – п’ять носіїв "Калібрів" із залпом – 72 ракети.

Нагадаємо, у розвідці розповіли, на скільки масованих ударів у РФ вистачить ще ракет.

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