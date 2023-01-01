"Между тем подтянут ракетоносители": украинцев предупредили об очередном коварстве россиян

Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она предупредила, что оккупанты получили партию дронов от Ирана и могут использовать их для атак Украины.

"Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, очень много "Калибров" использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Сейчас, готовясь к этому (атак – ред.), вполне вероятно будут использовать еще дроновые атаки, а тем временем подтягивать ракетоносители", – рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, южный регион является "транзитным" для российских ракет, поэтому от работы ПВО зависит долетят ли ракеты вглубь Украины.

"Сейчас враг пытается терроризировать районы, прилегающие к линии фронта – Запорожское направление, Днепропетровскую область (Никопольский район) и т.д.", — сказала спикер.

Она добавила, что в целом ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой. Эффективный отпор украинских защитников заставляет врага нервничать и постоянно перегруппироваться.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 1 января 2023 года Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях шесть кораблей, в Средиземном море — пять носителей "Калибров" с залпом — 72 ракеты.

Напомним, в разведке рассказали, на сколько массированных ударов у РФ хватит еще ракет.

Читайте также: