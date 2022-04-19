Тривожна ніч у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

В області немає жодного окупанта.
У ніч проти 19 квітня у Дніпрі чотири рази оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, але російські ракети влучили в Криворізькій район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
У результаті було ушкоджено дві квартири в житловому секторі. Люди не постраждали.
"Ворог б‘є з повітря, бо нічого не може зробити на землі. Дніпропетровщина надійно укріплена, кордони області залишаються під повним контролем ЗСУ. В області немає жодного окупанта", - підкреслив Лукашук.
Нагадаємо, російські окупанти із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії масово обстріляли населені пункти Криворізького району.
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