Тревожная ночь в Днепре: какая ситуация в городе и области

Тревожная ночь в Днепре: какая ситуация в городе и области

В области нет ни одного оккупанта.

В ночь на 19 апреля в Днепре четыре раза объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, но российские ракеты попали в Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

В результате были повреждены две квартиры в жилом секторе. Люди не пострадали.

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"Враг бьет с воздуха, потому что ничего не может сделать на земле. Днепропетровщина надежно укреплена, границы области остаются под полным контролем ВСУ. В области нет ни одного оккупанта", — подчеркнул Лукашук.

Напомним, российские оккупанты из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии массово обстреляли населенные пункты Криворожского района.

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