У Білогорівці через ворожий авіудар загинули двоє волонтерів

Вчора, 7 травня, російські окупанти завдали авіаудару по загальноосвітній школі у смт Білогорівка.

Внаслідок ворожого авіудару загинули двоє волонтерів Назар Дичук та Дмитро Биць, які допомагали евакуйовуватися мешканцям Луганської області.

Фото: Сергій Гайдай/Telegram

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гумвантажі", - йдеться в повідомленні.

Декілька днів тому Назар та Дмитро приїхали до Білогорівки. Вони допомогли 49 місцевим евакуюватися з селища. Пізніше волонтери повернулися.

Фото: Сергій Гайдай/Telegram

Назар Дичук та Дмитро Биць разом з іншими цивільними мешканцями загинули у школі, куди російські окупанти скинули авіабомбу.

Нагадаємо, що окупанти скинули на школу в Білогорівці (Луганська область) авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці. У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб.

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