У Білогорівці через ворожий авіудар загинули двоє волонтерів

Вчора, 7 травня, російські окупанти завдали авіаудару по загальноосвітній школі у смт Білогорівка.
Внаслідок ворожого авіудару загинули двоє волонтерів Назар Дичук та Дмитро Биць, які допомагали евакуйовуватися мешканцям Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гумвантажі", - йдеться в повідомленні.
Декілька днів тому Назар та Дмитро приїхали до Білогорівки. Вони допомогли 49 місцевим евакуюватися з селища. Пізніше волонтери повернулися.
Назар Дичук та Дмитро Биць разом з іншими цивільними мешканцями загинули у школі, куди російські окупанти скинули авіабомбу.
Нагадаємо, що окупанти скинули на школу в Білогорівці (Луганська область) авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці. У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб.
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