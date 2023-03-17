У боях під Бахмутом загинув український футболіст

Футболіст Роман Скрипнюк встиг пограти на обласному та всеукраїнському рівні.

У боях під Бахмутом загинув відомий український футболіст Роман Скрипнюк, який пішов добровольцем на фронт з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання UA Футбол.

Повідомляється, що український захисник загинув під Бахмутом в березні цього року. З 30-річним спортсменом попрощалися 15 березня на його рідній Одещині.

Роман Скрипнюк народився 8 жовтня 1992 року в селі Молодіжне біля Чорноморська. Був вихованцем футбольного клубу "Бастіон", який грав у Другій лізі українського чемпіонату.

У юнацькі роки грав у багатьох турнірах на місцевому та всеукраїнському рівні.

За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України. Це ФК "Чорноморськ", "Затока" (Білгород-Дністровський), "Трофимовець" (Молодіжне), "Інтер" (Мала Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Чорноморськ).

У Романа залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український легкоатлет Роман Поліщук загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.

Крім того, ми раніше інформували, що під час оборони Бахмута загинув відомий український гандболіст Роман Пронюк.

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