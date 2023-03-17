В боях под Бахмутом погиб украинский футболист

Футболист Роман Скрипнюк успел поиграть на областном и всеукраинском уровне.

В боях под Бахмутом погиб известный украинский футболист Роман Скрипнюк, ушедший добровольцем на фронт с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание UA Футбол.

Сообщается, что украинский защитник погиб под Бахмутом в марте этого года. С 30-летним спортсменом простились 15 марта на его родной Одесщине.

Роман Скрипнюк родился 8 октября 1992 года в селе Молодежное возле Черноморска. Был питомцем футбольного клуба "Бастион", который играл во Второй лиге украинского чемпионата.

В юношеские годы играл во многих турнирах на местном и всеукраинском уровне.

За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК "Черноморск", "Залив" (Белгород-Днестровский), "Трофимовец" (Молодежное), "Интер" (Малая Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Черноморск).

У Романа осталась жена и двое детей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

Кроме того, мы ранее сообщали, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

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