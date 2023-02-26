У Бєлгородській області із частини втік озброєний солдат

У Бєлгородській області Росії розшукують озброєного мобілізованого, який втік з військової частини, що базується у Грайворонському районі.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, 24 лютого близько опівночі мобілізований взяв автомат Калашнікова і залишив розташування частини.

"30-річного єфрейтора, якого наразі розшукують, було мобілізовано у Нижньому Новгороді у жовтні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у телефонних розмовах російські військові визнають, що під артилерійським вогнем ЗСУ гине багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" бойовий дух, відверто заявляючи, що ті йдуть на забій.

Чи прийматиме ЄС російських потенційних дизертирів

Читайте також: