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У Бєлгородській області із частини втік озброєний солдат

У Бєлгородській області із частини втік озброєний солдат

Фото: Associated Press

Пошуки солдата тривають.

У Бєлгородській області Росії розшукують озброєного мобілізованого, який втік з військової частини, що базується у Грайворонському районі.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, 24 лютого близько опівночі мобілізований взяв автомат Калашнікова і залишив розташування частини.

"30-річного єфрейтора, якого наразі розшукують, було мобілізовано у Нижньому Новгороді у жовтні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у телефонних розмовах російські військові визнають, що під артилерійським вогнем ЗСУ гине багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" бойовий дух, відверто заявляючи, що ті йдуть на забій.

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