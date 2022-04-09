У Чернігові обмежили рух пішохідним мостом через Десну - відео

Внаслідок обстрілів переправа перебуває в аварійному стані.

У Чернігові закрили для курсування транспорту міст через Десну.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, рух транспорту наразі заборонений. Міст відкритий лише для пішого переходу.

"Пішохідний міст через Десну постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та перебуває в аварійному стані. З огляду на це було прийняте спільне із ОК "Північ" рішення максимально обмежити рух цим мостом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міський голова Чернігова вважає, аби відбудувати місто після обстрілів російських окупантів, знадобиться щонайменше чотири роки. Загарбники країни-агресорки знищили місто на 70%. Деякі райони міста нагадують Бучу чи Маріуполь.

Читайте також: