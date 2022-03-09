У Чернігові вже загинули 60 людей, 400 поранених - мер

За словами мера, попри складну ситуацію люди у місті працюють цілодобово.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що в місті вже 60 загиблих та 400 поранених.

Про це він розповів під час спільного ефіру українських телеканалів, передають УНН.

"Ситуація дуже складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, всі керівники залишилися, працюють, ніхто не втік. У нас близько 400 поранених. Близько 60 загиблих", - сказав мер.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди потрапили в газон (фото).

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