В Чернигове уже погибли 60 человек, 400 раненых — мэр

По словам мэра, несмотря на сложную ситуацию, люди в городе работают круглосуточно.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что в городе уже 60 погибших и 400 раненых.

Об этом он рассказал в ходе совместного эфира украинских телеканалов, передают УНН.

"Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не убежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших", — сказал мэр.

Напомним, российские оккупанты обстреляли стадион в Чернигове: два снаряда попали в газон (фото).

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