У Дніпропетровській області впав російський безпілотник "Орлан-10"

На території одного з районів області виявили безпілотник окупантів.
Сьогодні, 3 вересня, на території Синельниківського району на Дніпропетровщині виявлено ворожий безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"На території Синельниківського району виявлено впавший ворожий безпілотник "Орлан-10". Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Дальність польоту "Орлана" досягає 600 км, а тривалість – до 16 годин", - зазначив він.
За його словами, знайдений безпілотник вже передано ЗСУ.
Нагадаємо, у результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.
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