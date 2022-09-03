У Дніпропетровській області впав російський безпілотник "Орлан-10"

На території одного з районів області виявили безпілотник окупантів.

Сьогодні, 3 вересня, на території Синельниківського району на Дніпропетровщині виявлено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"На території Синельниківського району виявлено впавший ворожий безпілотник "Орлан-10". Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Дальність польоту "Орлана" досягає 600 км, а тривалість – до 16 годин", - зазначив він.

За його словами, знайдений безпілотник вже передано ЗСУ.

Нагадаємо, у результаті ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.

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