Маємо сьогодні абсолютно неприпустиму події в місті Чернігів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на подію, що сталася в суботу, 3 вересня, в центрі Чернігова. Там під час публічного мирного заходу стався вибух - з гранатомета.

Унаслідок вибуху в Чернігові під час виставки боєприпасів постраждали троє дітей. 2-річний хлопчик нині перебуває в реанімації.

Президент Зеленський закликав правоохоронців негайно розслідувати цей інцидент, а місцеву владу та силовиків - ретельніше готувати подібні заходи, щоби не було небезпеки для людей. Про це Зеленський сказав під час звернення увечері 3 вересня.

"На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму події в місті Чернігів. Удень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух. Спрацював гранатомет. Серед постраждалих - діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані, в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників місцевої влади у всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - сказав президент.

"Все можу зрозуміти, ніколи не зрозумію службову халатність та недбалість. Постраждали діти. Це - неприпустимо! Триває перевірка. Залучені найкращі фахівці. ДБР вже долучилося до розслідування. Винні обов'язково будуть встановлені та понесуть покарання згідно з чинним законодавством. Держава не залишиться осторонь. Обіцяю", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тим часом у Мережі опублікували відео вибуху на виставці у Чернігові, де постраждали діти.

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