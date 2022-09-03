Сегодня произошло абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на произошедшее в субботу, 3 сентября, в центре Чернигова. Там во время публичного мирного мероприятия произошел взрыв – из гранатомета.

В результате взрыва в Чернигове во время выставки боеприпасов пострадали трое детей. 2-летний мальчик сейчас находится в реанимации.

Президент Зеленский призвал правоохранителей немедленно расследовать этот инцидент, а местные власти и силовиков — более тщательно готовить подобные мероприятия, чтобы не было опасности для людей. Об этом Зеленский сказал во время обращения вечером 3 сентября.

"К сожалению, имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв. Сработал гранатомет. Среди пострадавших — дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии, в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это случилось, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут. Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", — сказал президент.

"Все могу понять, никогда не пойму служебную халатность и небрежность. Пострадали дети. Это — недопустимо! Продолжается проверка. Привлечены лучшие специалисты. ДБР уже присоединилось к расследованию. Виновные обязательно будут установлены и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Государство не останется в стороне. Обещаю", — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тем временем в Сети опубликовали видео взрыва на выставке в Чернигове, где пострадали дети.

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