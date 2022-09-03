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В Днепропетровской области упал российский беспилотник "Орлан-10"

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В Днепропетровской области упал российский беспилотник "Орлан-10"

Фото: СтратКом ВСУ

На территории одного из районов области обнаружили беспилотник оккупантов.

Сегодня, 3 сентября, на территории Синельниковского района на Днепропетровщине был обнаружен вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник "Орлан-10". Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета "Орлана" достигает 600 км, а продолжительность – до 16 часов", — отметил он.

По его словам, найденный беспилотник уже передан ВСУ.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

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