В Днепропетровской области упал российский беспилотник "Орлан-10"

На территории одного из районов области обнаружили беспилотник оккупантов.

Сегодня, 3 сентября, на территории Синельниковского района на Днепропетровщине был обнаружен вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"На территории Синельниковского района обнаружен упавший вражеский беспилотник "Орлан-10". Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета "Орлана" достигает 600 км, а продолжительность – до 16 часов", — отметил он.

По его словам, найденный беспилотник уже передан ВСУ.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

Читайте также: