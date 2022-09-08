У Генштабі підтвердили звільнення селища Озерне на Донеччині та повідомили про просування

Сили оборони на Слов'янському та Краматорському напрямках просунулись вглиб противника на 2 та 3 кілометри.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення та просунулись вглибину до 2 км. У ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103-ої окремої бригади Територіально оборони разом з підрозділами 15 полку Національної гвардії України просунулись вглибину до 3 кілометрів та звільнили населений пункт Озерне", - повідомив Громов.

Нагадаємо, українські захисники продовжують очищувати Україну від російських окупантів. У Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

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