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У Харкові лунають сильні вибухи: є влучання по багатоповерхівці, сталася пожежа

У Харкові лунають сильні вибухи: є влучання по багатоповерхівці, сталася пожежа

Вибухи у Харкові / Фото: Associated Press

Ударили по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки виникла пожежа. 

У неділю, 15 вересня, у Харкові лунає серія сильних вибухів. Росія завдає ударів по місту та району.

Про це повідомляє місцева влада.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупанти завдають ударів по місту. 

"Харків та район: будьте в укриттях!", - закликав посадовець.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що окупанти атакують Харків КАБами. Ударили по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки виникла пожежа. 

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів. Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він. 

Синєгубов додав, що через атаку у місті станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

"Окупанти вдарили по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, на цю хвилину - троє поранених", - йдеться у його повідомленні. 

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Станом на цю хвилину, за інформацією місцевою владою, відомо про 25 постраждалих, серед них - троє дітей. 

"На цю хвилину 25 постраждалих, з них - троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці", - уточнив очільник області. 

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня росіяни завдали ударів КАБами по Харкову.

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