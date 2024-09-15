У Харкові лунають сильні вибухи: є влучання по багатоповерхівці, сталася пожежа

У неділю, 15 вересня, у Харкові лунає серія сильних вибухів. Росія завдає ударів по місту та району.

Про це повідомляє місцева влада.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що окупанти завдають ударів по місту.

"Харків та район: будьте в укриттях!", - закликав посадовець.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що окупанти атакують Харків КАБами. Ударили по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів. Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав він.

Синєгубов додав, що через атаку у місті станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

"Окупанти вдарили по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі, на цю хвилину - троє поранених", - йдеться у його повідомленні.

ОНОВЛЕНО

Станом на цю хвилину, за інформацією місцевою владою, відомо про 25 постраждалих, серед них - троє дітей.

"На цю хвилину 25 постраждалих, з них - троє дітей. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці", - уточнив очільник області.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня росіяни завдали ударів КАБами по Харкову.

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