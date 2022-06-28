У Харкові пролунали вибухи

У Харкові ввечері 28 червня пролунали два вибухи. Після другого з них у південній частині міста спалахнула пожежа.

Наразі офіційно вибухи в Харкові ще ніхто не коментував.

Про інцидент повідомило "Суспільне Харків".

"У Харкові ввечері 28 червня пролунало два ракетних вибухи, після другого у південній частині міста спалахнула пожежа", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Ігор Терехов раніше попередив жителів Харкова та всіх українців про підвищену загрозу ракетних ударів у День Конституції.

Додамо, як оцінив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що сили російської армії є недостатніми для прориву оборони лінії Харкова.

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