Категорія
Війна
Наживо Усі публікації Краще з Youtube Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні чутно вибухи

Дата публікації
Перегляди
6029
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні чутно вибухи

Ілюстративне фото / Фото: tsn.ua

У Херсоні ввечері 28 липня чутні звуки вибухів. Наразі немає офіційної інформації про походження цих вибухів.

Ймовірно, це можуть бути звуки роботи ЗСУ.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Про звуки вибухів у Херсоні повідомили і в Telegram-каналі ЗСУ.

"Херсон. Чутно вибухи. Також повідомляється про детонацію. Попередньо, мінус склад", – йдеться в короткому дописі.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, у якомусь сенсі контрнаступ на півдні України вже триває. Вирішальну роль зіграють далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.

Зауважимо, як заявив військовий експерт Роман Світан, деокупація Херсона може початися вже за кілька тижнів. Тому місцевим жителям вже зараз треба підготуватися до тривалого перебування в укриттях.

Мапа війни на 28 липня: окупанти не полишають наміру встановити контроль над Донеччиною

Мапа війни на 28 липня: окупанти не полишають наміру встановити контроль над Донеччиною

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація