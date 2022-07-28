У Херсоні ввечері 28 липня чутні звуки вибухів. Наразі немає офіційної інформації про походження цих вибухів.

Ймовірно, це можуть бути звуки роботи ЗСУ.

У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Про звуки вибухів у Херсоні повідомили і в Telegram-каналі ЗСУ.

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"Херсон. Чутно вибухи. Також повідомляється про детонацію. Попередньо, мінус склад", – йдеться в короткому дописі.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, у якомусь сенсі контрнаступ на півдні України вже триває. Вирішальну роль зіграють далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.

Зауважимо, як заявив військовий експерт Роман Світан, деокупація Херсона може початися вже за кілька тижнів. Тому місцевим жителям вже зараз треба підготуватися до тривалого перебування в укриттях.

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