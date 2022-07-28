Деблокада Херсона істотно змінить психологію війни – Подоляк

Звільнення українськими військами від окупантів Херсона змінить психологію війни та деморалізує російське суспільство. Натомість у жителів регіону це викличе ейфорію.

В такому разі росіяни зрозуміють, що їхня "пропаганда перестає взагалі говорити хоча б частину правди".

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 липня.

"Для того, щоб вести ефективну контрнаступальну війну, нам потрібні успіхи. Деблокада Херсона, наприклад, істотно змінить психологію війни. Тобто ми доведемо і для наших людей, що ми можемо не тільки ефективно оборонятися, а й контрнаступати, деблокувати свою територію. Це важливо психологічно", – пояснив радник голови ОП.

"І так само саме це буде потужним деморалізувальним фактором для російського суспільства. Вони зрозуміють, що вся ця пропаганда перестає взагалі говорити хоча б частину правди... І тому ми маємо це зробити", – зауважив Подоляк.

Він додав, що звільнення Херсона стане важливим сигналом для українців на тимчасово захоплених територіях.

"Буде ейфорія, яка дозволить ще більше ефективно вести роботу проти окупанта на тій території, яка ще буде окупована", – пояснив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович повідомив про другу помилку Росії у війні, якої припустилися її війська на Херсонщині.

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