У Херсоні відновили мобільний зв'язок

В Херсоні залишається складною ситуація з відновленням інтернету. Мобільний зв'язок відновлено.

У Херсоні відновлено мобільний зв'язок. З відновленням інтернету ситуація складніша. Оскільки ушкоджене обладнання знаходиться у зоні бойових дій, то його спробують відновити з території Миколаївської області.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА.

"Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні. Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада. Наразі мобільний зв'язок потрохи відновлюється", – йдеться в повідомленні.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що росіяни планують робити з окупованим Херсоном, де вони планували провести 27 квітня псевдореферендум, але так і не змогли це зробити.

Читайте також: