На Херсонщині ворожа ДРГ атакувала спостережний пункт ЗСУ

Окупанти спробували захопити спострежний пункт ЗСУ у Херсонській області.

Ворожа диверсійно-розвідувальна група сунулася до позиції ЗСУ, але отримала по зубах від українських воїнів.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"На Херсонщині диверсійно-розвідувальні групи окупантів спробували захопити український спостережний пост. Втім спроба була подавлена мінометним вогнем і зірвана", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів, але ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було влучно виконано понад сотню вогневих завдань. Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 окупанти.

Нагадаємо, що українські захисники знищили 10 безпілотників "Орлан-10", які здебільшого ворог використовує для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії.

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