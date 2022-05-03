В Херсоне возобновили мобильную связь

В Херсоне остается сложной ситуация с восстановлением интернета. Мобильная связь возобновлена.

В Херсоне восстановлена мобильная связь. С восстановлением интернета ситуация более сложная. Поскольку поврежденное оборудование находится в зоне боевых действий, его попытаются восстановить с территории Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

"В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. В настоящее время мобильная связь понемногу восстанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что россияне планируют делать с оккупированным Херсоном, где планировали провести 27 апреля псевдореферендум, но так и не смогли это сделать.

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