У Києві пролунали вибухи: що сталося

Громадян закликають бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Києві зранку неділі, 25 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Втім, вони є плановими і пов'язані з роботою військових.

Про це повідомляють у Мережі.

Вибухи було чутно незадовго після оголошення повітряної тривоги - перший близько 9:24, другий близько 9:40. Як пояснюють військові, вибухи в Києві – це робота наших саперів.

Киян, як і всіх українців, закликають не нехтувати повітряною тривогою і бути в укриттях до її відбою.

Нагадаємо, російська політична аналітикиня Ольга Курносова не виключає, що Росія може провести велику провокацію на Різдво або 25 грудня, або 7 січня.

За даними військових, станом на 24 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, загальний залп - 20 ракет. Кількість ракет за останній день збільшилася на 16 одиниць.

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