В Киеве раздались взрывы: что произошло

Граждан призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

В Киеве утром воскресенья, 25 декабря, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Впрочем, они плановые и связаны с работой военных.

Об этом сообщают в Сети.

Взрывы были слышны незадолго после объявления воздушной тревоги – первый около 9:24, второй около 9:40.

По имеющейся информации, взрывы, скорее всего, связаны с работой украинских военных.

Киевлян, как и всех украинцев, призывают не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях к ее отбою.

Напомним, российская политическая аналитика Ольга Курносова не исключает, что Россия может провести большую провокацию на Рождество или 25 декабря, или 7 января.

По данным военных, по состоянию на 24 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, общий залп – 20 ракет. Число ракет за последний день увеличилось на 16 единиц.

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