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Британське Міноборони привітало українських захисників з Різдвом: "Ваша мужність - приклад"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Британське Міноборони привітало українських захисників з Різдвом: "Ваша мужність - приклад"

Фото: Associated Press

Гаслом "Слава Україні! Героям Слава!" відомство завершило допис.

Британське Міністерство оборони у переддень Різдва, 24 грудня, привітало українських захисників зі святом.

Повідомлення з'явилося на сторінці відомства у Twitter.

"Ваша мужність і наполегливість у захисті країни є яскравим прикладом для всіх нас", - наголошують колеги українських захисників з Британії.

Міністерство закликало під час цьогорічного Різдва пам’ятати "про тих мужніх чоловіків і жінок, які захищають свою країну". "Слава Україні! Героям Слава!", - додало британське відомство.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
210
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