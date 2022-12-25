Британське Міноборони привітало українських захисників з Різдвом: "Ваша мужність - приклад"

Британське Міністерство оборони у переддень Різдва, 24 грудня, привітало українських захисників зі святом.

Повідомлення з'явилося на сторінці відомства у Twitter.

"Ваша мужність і наполегливість у захисті країни є яскравим прикладом для всіх нас", - наголошують колеги українських захисників з Британії.

Міністерство закликало під час цьогорічного Різдва пам’ятати "про тих мужніх чоловіків і жінок, які захищають свою країну". "Слава Україні! Героям Слава!", - додало британське відомство.

"Your courage and tenacity to defending your country is a shining example to all of us"



As we settle down for Christmas this year, let us keep those courageous men and women fighting to defend their country in our thoughts.



Slava Ukraini! Heroyam Slava!



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Lsikm0Ov49 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 24, 2022

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.

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