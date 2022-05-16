У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві 16 травня неспокійно. Зранку лунала повітряна тривога.

Після цього у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Миколаєвв Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", - написав він у Telegram.

Зауважимо, що перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

Подробиці наразі не повідомляються.

Нагадаємо, російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини.

Люди тікають від окупантів цілими населеними пунктами, а ворог не шкодує ні приватного сектору, ні шкіл, ні адмінбудівель, ані навіть церков.

Загарбники змушують тікати цілі села на Миколаївщині

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