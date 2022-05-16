В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве 16 мая неспокойно. Утром звучала воздушная тревога.

После этого в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Николаев Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правило двух стен", — написал он в Telegram.

Заметим, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Подробности пока не сообщаются.

Напомним, российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.

Люди бегут от оккупантов целыми населенными пунктами, а враг не жалеет ни частного сектора, ни школ, ни админпостроек, ни даже церквей.

Захватчики заставляют убегать целые села в Николаевской области

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