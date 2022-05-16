В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве 16 мая неспокойно. Утром звучала воздушная тревога.
После этого в городе раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Николаев Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правило двух стен", — написал он в Telegram.
Заметим, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Подробности пока не сообщаются.
Напомним, российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.
Люди бегут от оккупантов целыми населенными пунктами, а враг не жалеет ни частного сектора, ни школ, ни админпостроек, ни даже церквей.
Читайте также:
На Донбассе ВСУ отбили 17 атак оккупантов и изрядно им всыпали: утреннее возведение Генштаба по состоянию на 16 мая
Потом и кровью украинцы оттесняют врага к границам Харьковщины: до цели осталось несколько километров
"Россия не хочет таскаться с НАТО": в Пентагоне рассказали о расчетах Путина