У Миколаївській області російські війська обстріляли місто Очаків

Людей просять залишатися вдома.

В Очакові (Миколаївська область) вранці були чутні вибухи. На території міста - вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

"Зараз нас трохи полякали. Хочу сказати: не забувайте про пильність, зараз на території міста є деякі вибухонебезпечні предмети. Прохання: не треба їх піднімати із землі, торкатися. Будьте пильними та буде все добре. Поки що залишаємося всі на місцях", — сказав Олексій Васьков.

Раніше стало відомо, що у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. Через обстріли російських окупантів 2 квітня найбільших руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

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