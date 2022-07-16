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У Нікопольському районі змінили час комендантської години

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У Нікопольському районі змінили час комендантської години

Через обстріли окупантів у Нікопольському районі змінили комендантську годину.

Від 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області змінили час комендантської години. Вона діятиме від 21:00 до 05:00.

Відповідне розпорядження підписав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.  

"Запровадити на території Нікопольського району (Нікопольської, Покровської, Марганецької міських, Томаківської, Червоногригорівської селищної, Мирівської, Першотравневської, Покровської сільських територіальних громад) Дніпропетровської області комендантську годину від 21:00 до 05:00, починаючи від 16 липня", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вранці, 16 липня, окупанти вдарили по Нікополю з "Градів" по житлових кварталах – випустили 53 ракети. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих.

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