У Пентагоні розповіли про плани Путіна і що Україна вистоїть

Метою Путіна є захоплення значної частини України, проте в нього це навряд вийде.
У Пентагоні відзначили, що Росія досягла певних успіхів на півдні України, але це не є значним проривом у війні.
Про це сказав заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль, пише "Голос Америки".
"Вони можуть досягти тактичних успіхів тут і там. Українці вистоять. Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - сказав чиновник Пентагону.
Колін Каль зазначив, що українці та росіяни у війні мають значні втрати, проте лінія фронту майже не рухається. Він зазначив, що США відомо про брак артилерії в українській армії.
"Це правда, що у росіян значно більше артилерійських можливостей", - зазначив Каль.
Він додав, що Україна залежала від артилерійських систем часів СРСР, яких уже майже немає, а тому зараз США надає ЗСУ артилерію країн НАТО. Він наголосив, що зараз українські військові навчаються воювати HIMARS.
Нагадаємо, у Пентагоні запевнили, що передача Україні HIMARS є лише початком.
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