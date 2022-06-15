Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Пентагоні розповіли про плани Путіна і що Україна вистоїть

Дата публікації
Перегляди
3678
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Пентагоні розповіли про плани Путіна і що Україна вистоїть

Фото: pixabay.com

Метою Путіна є захоплення значної частини України, проте в нього це навряд вийде.

У Пентагоні відзначили, що Росія досягла певних успіхів на півдні України, але це не є значним проривом у війні. 

Про це сказав заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль, пише "Голос Америки". 

"Вони можуть досягти тактичних успіхів тут і там. Українці вистоять. Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - сказав чиновник Пентагону. 

Колін Каль зазначив, що українці та росіяни у війні мають значні втрати, проте лінія фронту майже не рухається. Він зазначив, що США відомо про брак артилерії в українській армії. 

"Це правда, що у росіян значно більше артилерійських можливостей", - зазначив Каль. 

Він додав, що Україна залежала від артилерійських систем часів СРСР, яких уже майже немає, а тому зараз США надає ЗСУ артилерію країн НАТО. Він наголосив, що зараз українські військові навчаються воювати HIMARS. 

Нагадаємо, у Пентагоні запевнили, що передача Україні HIMARS є лише початком

Читайте також:

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії
Наступна публікація