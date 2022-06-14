У передмісті Чернігова встановлюють перше модульне містечко (фото)

У Чернігівської області почали монтувати модульне містечко для розселення понад 350 людей, яке передала Польща.

У Киселівській громаді на Чернігівщині почали встановлювати елементи комплексного модульного містечка.

Про це повідомляє Чернігівська ОВА.

Загалом містечко складатиметься зі 180 модулів, куди зможуть розселити понад 350 людей. Решта партії – в дорозі.

Таке модульне містечко безкоштовно передав уряд Польщі.

"Звісно, це тимчасовий варіант проживання для громадян, які втратили житло через бойові дії. Кожен модуль розрахований для певних потреб. В одних люди безпосередньо проживатимуть (до речі, один будиночок розрахований на чотири особи та буде облаштований необхідними меблями та калориферами для опалення взимку), в інших – готуватимуть та споживатимуть їжу. Також у будиночках обладнають санвузли та душові. Тобто люди будуть забезпечені найнеобхіднішими умовами для проживання", - повідомив заступник начальника Чернігівської ОВА Дмитро Синенко.

За його словами нинішні роботи ведуться власними силами. Невдовзі мають під’їхати польські фахівці, які збиратимуть модулі.

Зазначається, що територіальна громада вирішуватиме самостійно, хто буде заселятися у таке помешкання та в якому порядку.

Нагадаємо, Макс Чмерковський показав модульне містечко для біженців, яке будує на Львівщині.

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