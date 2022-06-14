У Дніпрі на пляжі з річки дістали тіло чоловіка

Чоловік пірнув у воду та не випірнув два дні тому.
У Дніпрі на пляжі поблизу вулиці Набережна Перемоги дістали тіло 44-річного чоловіка, якого два дні шукали водолази.
Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.
Тіло виявили на поверхні води 14 червня близько 05:35. Потонулого доставили до берега та передали представникам поліції.
Чоловік зник ще 11-го червня. Він пірнув у воду та не винирнув. Пошукові роботи тривали протягом двох днів. Було обстежено 12500 кв. м. У зв’язку з невизначеністю місця зникнення, 12-го червня пошуки були припинені.
Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Робочій двоє зловмисників викрали 60-річного чоловіка, назвавшись працівниками силових структур. Вони посадили потерпілого до машини та вивезли, щоб утримувати в орендованій квартирі.
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