У Полтавській області змінили тривалість комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. Тепер вона діятиме від 21:00 до 6:00 ранку. Це на годину менше, ніж було до цього.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Також читайте У Запоріжжі тривала комендантська година: змінено маршрут прямування потягів

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.

Загалом комендантська годину у регіоні запровадили від початку повномасштабного вторгнення Росії на території України.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області почали боротися з порушниками комендантської години, а також правил дорожнього руху. На блокпостах порушникам від 28 березня почали вручати повістки на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням до підрозділів Збройних сил.