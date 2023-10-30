У Севастополі пролунали вибухи – окупанти заявили про "роботу ППО" (фото)

Пропагандисти заявили про роботу ППО у Севастополі.

У тимчасово окупованому Севастополі вдень 30 жовтня пролунали щонайменше чотири вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО.

Про це пишуть місцеві пабліки та пропагандисти РФ.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що ситуація у місті неспокійна.

"У Севастополі працює система ППО.Прохання всім зберігати спокій. Усі служби приведені у стан бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Севастополі 30 жовтня / Фото: Telegram / Крымский ветер

Вибухи у Севастополі 30 жовтня / Фото: Telegram / Крымский ветер

Радник "очільника Криму" Олег Крючков стверджує, що трансляцію одного з кабельних операторів Криму зламано. За його словами, транслюється "хибний" сигнал тривоги.

Нагадаємо, росіяни готують нову хвилю штурмів.

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