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У Зеленського назвали досягнення Росії у війні проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Зеленського назвали досягнення Росії у війні проти України

Фото: Getty Images

У майбутньому Росію чекають ще і репарації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав досягнення Росії у війні проти України. Це - деградація суспільства. 

Про це він написав у Twitter.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати "спеціальної операції", яких буде досягнуто у самій Росії. Крім, звісно, масштабних репарацій Україні, знищеної економіки та судових вироків ru-верхівці", - написав Михайло Подоляк. 

Війна Росії проти України 

24 лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану "спецоперацію із денацифікації та демілітаризації України". Диктатор того ж дня звернувся до українців та ЗСУ із закликами до капітуляції. Путін планував за "три дні" окупувати Київ та встановити у столиці свій маріонетковий режим. За даними голови ГУР МО Кирила Буданова, "президентом" України повинен був стати державний зрадник Янукович. 

Проте ЗСУ зруйнували плани російських окупантів та провели успішні контрнаступи на півночі України, Харківському та Херсонському напрямках. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
694
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