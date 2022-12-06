У Зеленського назвали досягнення Росії у війні проти України

У майбутньому Росію чекають ще і репарації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав досягнення Росії у війні проти України. Це - деградація суспільства.

Про це він написав у Twitter.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати "спеціальної операції", яких буде досягнуто у самій Росії. Крім, звісно, масштабних репарацій Україні, знищеної економіки та судових вироків ru-верхівці", - написав Михайло Подоляк.

Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності – це єдині результати «спеціальної операції», яких буде досягнуто у самій Росії. Крім, звісно, масштабних репарацій Україні, знищеної економіки та судових вироків ru-верхівці. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 6, 2022

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану "спецоперацію із денацифікації та демілітаризації України". Диктатор того ж дня звернувся до українців та ЗСУ із закликами до капітуляції. Путін планував за "три дні" окупувати Київ та встановити у столиці свій маріонетковий режим. За даними голови ГУР МО Кирила Буданова, "президентом" України повинен був стати державний зрадник Янукович.

Проте ЗСУ зруйнували плани російських окупантів та провели успішні контрнаступи на півночі України, Харківському та Херсонському напрямках.

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