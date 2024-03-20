Удари по НПЗ Росії: експерт назвав наступні цілі для атак ЗСУ

Генерал у відставці та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, що зараз триває фізичне, моральне й технологічне вичерпання сил ворога. ЗСУ щодня нейтралізують десятки танків, БМП, ракетні системи – все це серйозний удар, навіть попри те, що в окупантів працює військово-промисловий комплекс.

Про це він розповів "24 Каналу".

За його словами, ресурс ворога вичерпається до червня – липня, коли ми отримаємо надпотужне озброєння, а особливо боєприпаси різних типів.

Тоді Україна зможе завдавати системних ударів і нейтралізувати противника на багатьох напрямках. Крім цього, на думку експерта, важливо атакувати логістику та всі елементи забезпечення в глибоких тилах, поки вони ще не розгорнуті у бойові порядки.

"Склади з боєприпасами, пускові установки – знищуючи все це, можна говорити про подальшу можливість наступати й рухатися далі. Ця модель має працювати у синергії разом зі знищенням резервів у процесі бойових дій", – зауважив генерал у відставці.

Удари по нафтопереробних заводах практично знецінюють всі ресурси окупантів, адже їхні літаки не літатимуть без пального, не працюватимуть танки, броньована техніка, кораблі не зможуть рухатися. Тоді Україна суттєво обмежить "кров" цієї війни.

"Зменшення нафтопродуктів – це одна з правильних дій, яку сьогодні взяли на озброєння, але разом з цим треба нищити всі вогневі системи, які б'ють по мирному населенню України. Тому другим завданням, окрім ударів по НПЗ, є ліквідація вогневих засобів, які заховані у тилах ворога, а також стоять на лінії фронту. Це дозволить створити зону безпеки, а росіяни не зможуть діставати своїм вогнем до українських міст", – резюмував Микола Маломуж.

Нагадаємо, від початку 2024 року безпілотники атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах Росії.

Росіяни заявили, що планують захищати свої нафтогазові об'єкти від атак дронів системами захисту типу "Панцир".

Читайте також провідні новини дня: