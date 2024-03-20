Удары по НПЗ России: эксперт назвал следующие цели для атак ВСУ

Генерал в отставке и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что сейчас идет физическое, моральное и технологическое исчерпание сил врага. ВСУ ежедневно нейтрализуют десятки танков, БМП, ракетные системы – все это серьезный удар, даже несмотря на то, что у оккупантов работает военно-промышленный комплекс.

Об этом он рассказал "24 Каналу".

По его словам, ресурс врага иссякнет к июню – июлю, когда мы получим сверхмощное вооружение, а особенно боеприпасы разных типов.

Тогда Украина сможет наносить системные удары и нейтрализовать противника по многим направлениям. Кроме того, по мнению эксперта, важно атаковать логистику и все элементы обеспечения в глубоких тылах, пока они еще не развернуты в боевые порядки.

"Склады с боеприпасами, пусковые установки – уничтожая все это, можно говорить о дальнейшей возможности наступать и двигаться дальше. Эта модель должна работать в синергии вместе с уничтожением резервов в процессе боевых действий", – отметил генерал в отставке.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам практически обесценивают все ресурсы оккупантов, ведь их самолеты не будут летать без горючего, не будут работать танки, бронированная техника, корабли не смогут двигаться. Тогда Украина существенно ограничит "кровь" этой войны.

"Уменьшение нефтепродуктов – это одно из правильных действий, которое сегодня приняли на вооружение, но вместе с этим нужно уничтожать все огневые системы, которые бьют по мирному населению Украины. Поэтому второй задачей, кроме ударов по НПЗ, является ликвидация огневых средств, которые спрятаны в тылах врага, а также стоят на линии фронта. Это позволит создать зону безопасности, а россияне не смогут доставать своим огнем в украинские города", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, с начала 2024 года беспилотники атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах России.

Россияне заявили, что планируют защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов системами защиты типа "Панцирь".

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