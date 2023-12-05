Україна будує оборонні споруди: експерт оцінив “лінію Зеленського” і озвучив термін зведення

Фортифікаційні споруди, про зведення яких заявив президент України Володимир Зеленський, допоможуть нам посилити оборону. Зробити це треба на зимову кампанію.

Про це розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

“Фортифікаційні споруди не будуються так, як під час Першої світової війни, коли робляться просто лінії і бетонуються. Так робили росіяни. Але робити це не обов’язково. Робляться певні вогневі позиції, які просто тримають певну територію, можуть прострілювати, можуть відбивати. Тому ми встигнемо це зробити”, — говорить Гетьман.

“Багато хто думає, що ми хочемо побудувати бетонні мури, забетонувати окопи. Їх ми зробити не встигнемо. По-перше, росіяни ці свої фортифікації робили до дев’яти місяців. Нам це потрібно для того, щоб тримати оборону, якщо окупанти полізуть. Президент Зеленський наголосив, що треба зосередитись на цьому”, — зазначив експерт.

Він додав, що розмова була про те, що треба долучати приватні будівельні компанії, вони вміють це робит: “Так, ми не знаємо, що за люди там працюють. В інженерних військах все нормально, там ми розуміємо. В приватній будівельній компанії всяке може бути. Дуже важливо побудувати крім фортифікаційних споруд або залізницю, або нормальну дорогу, по якій ми будемо рухатися. Це дуже важливо при обороні, це логістика”.

“Йдеться про те, що треба будувати фортифікації на зимову кампанію. Президент сказав, що зимова кампанія — це нова фаза, а навесні вже будемо дивитися. Багато питань треба скласти докупи і зрозуміти, що робити далі. Я зрозумів це так, що треба побудувати фортифікації за декілька тижнів. Тут можна будувати ці взводно-опорні пункти, а також ротно-опорні”, — резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний повідомили про намір посилити українську оборону. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що українські війська посилять укріплення на всіх критичних напрямках фронту, включаючи лінію Куп’янськ-Лиман, області на півночі та заході України, а також Херсонську область.

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