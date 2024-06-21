Україна може перемогти РФ: аналітики назвали умову

РФ не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Під час візитів до Північної Кореї та В'єтнаму Володимир Путін розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети щодо неминучої поразки у незаконній загарбницькій війні Росії в Україні.

У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру 16 червня.

13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні держави-партнери підтвердили довгострокову підтримку України в рамках формату Великої сімки (G7) і Рамштайну.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона "здобула перемогу, а Росія не взяла гору", обговорюючи американсько-українську угоду про безпеку.

"Стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, змусивши їх припинити підтримку України і відмовитися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету і непорушності територіальної цілісності", - вважають експерти.

Стратегічна чіткість союзників і їхня готовність допомогти Україні здобути рішучу перемогу над Росією на полі бою в Україні значною мірою підриває зусилля Путіна, а також його здатність впливати на волю і рішення відповідальних осіб у країнах-членах альянсу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 13 червня 10-річну двосторонню безпекову угоду. Вона повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО.

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