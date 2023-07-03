Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна найближчим часом отримає додаткові десятки танків Leopard

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
543
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна найближчим часом отримає додаткові десятки танків Leopard

Україна незабаром отримає десятки танків Leopard / Фото: Associated Press

Танки нашій державі передадуть Данія та Німеччина.

Українські військові найближчими днями отримають десятки танків Leopard 1A5 від Німеччини та Данії.

Про це розповів в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями", – заявив він.

Він також додав, що рішення, які Німеччина ухвалила після масштабного вторгнення РФ до України, є історичними.

"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює. Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, що "вагнерівці" можуть готувати теракт на Кримському мосту, Кремль посилив перевірки туристів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
543
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація