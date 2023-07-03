Україна найближчим часом отримає додаткові десятки танків Leopard

Українські військові найближчими днями отримають десятки танків Leopard 1A5 від Німеччини та Данії.

Про це розповів в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями", – заявив він.

Він також додав, що рішення, які Німеччина ухвалила після масштабного вторгнення РФ до України, є історичними.

"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює. Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – підкреслив Пісторіус.

Нагадаємо, що "вагнерівці" можуть готувати теракт на Кримському мосту, Кремль посилив перевірки туристів.

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