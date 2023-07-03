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Украина в ближайшее время получит дополнительные десятки танков Leopard

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
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Украина в ближайшее время получит дополнительные десятки танков Leopard

Украина в скором времени получит десятки танков Leopard / Фото: Associated Press

Танки нашему государству передаст Дания и Германия.

Украинские военные в ближайшие дни получат десятки танков Leopard 1A5 от Германии и Дании.

Об этом рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны Германии Борис Писториус.

"Десяти боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – заявил он.

Он также добавил, что решения, которые Германия приняла после масштабного вторжения РФ в Украину, являются историческими.

"Первая поставка оружия Германией воюющему государству. Сегодня Германия оказывает Украине вторую по объему военную помощь в плане поставки оборудования, если говорить о прямой финансовой помощи или помощи в пределах ЕС", — подчеркнул Писториус.

Напомним, что "Вагнеровцы" могут готовить теракт на Крымском мосту, Кремль ужесточил проверки туристов.

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Дата публикации
Просмотры
487
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