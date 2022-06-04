Сторони провели обмін у Запорізькій області.

2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В результаті переговорів за участію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться у повідомленні.

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР, СБУ, ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Нагадаємо, Верещук більше не займатиметься обмінами полонених.

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