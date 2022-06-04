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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Фото: Юлия Кириенко

Стороны провели обмен в Запорожской области.

2 июня Украина и Россия произвели обмен телами погибших военных.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", — говорится в сообщении.

Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР, СБУ, ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, Верещук больше не будет заниматься обменами пленных.

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