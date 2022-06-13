Українці повідомили про понад 940 колаборантів через чатбот "єВорог"

Інформацію про зрадників передали до СБУ.

Українців закликають і надалі повідомляти про колаборантів у чатбот "єВорог". Від початку створення боту від громадян надійшло вже понад 940 заявок про колаборантів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.

Там також нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в декілька кліків:

У чатботі виберіть "Повідомити про колаборантів".

Вкажіть його геолокацію та додайте фото або відео.

Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом, та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам.

"Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями. Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з чатботом "єВорог" та фото з вашого телефона", - наголошує міністерство.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.

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