Українці повідомили про понад 940 колаборантів через чатбот "єВорог"

Інформацію про зрадників передали до СБУ.
Українців закликають і надалі повідомляти про колаборантів у чатбот "єВорог". Від початку створення боту від громадян надійшло вже понад 940 заявок про колаборантів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.
Там також нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в декілька кліків:
- У чатботі виберіть "Повідомити про колаборантів".
- Вкажіть його геолокацію та додайте фото або відео.
- Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом, та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам.
"Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями. Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з чатботом "єВорог" та фото з вашого телефона", - наголошує міністерство.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.
Читайте також:
- Як безпечно повідомити правоохоронцям про колаборанта: коротка інструкція
- Українців просять не обговорювати в телефонних розмовах переміщення окупантів
- Українцям нагадали про безпечне листування у соцмережах в умовах війни: чого не варто писати