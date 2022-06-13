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Українці повідомили про понад 940 колаборантів через чатбот "єВорог"

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Українці повідомили про понад 940 колаборантів через чатбот "єВорог"

Чатбот єВорог

Інформацію про зрадників передали до СБУ.

Українців закликають і надалі повідомляти про колаборантів у чатбот "єВорог". Від початку створення боту від громадян надійшло вже понад 940 заявок про колаборантів. 

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.

Там також нагадали, як повідомити СБУ про колаборанта в декілька кліків: 

  • У чатботі виберіть "Повідомити про колаборантів".
  • Вкажіть його геолокацію та додайте фото або відео.
  • Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом, та розкажіть, як саме вона допомагає окупантам. 

"Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом та всіма подробицями. Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з чатботом "єВорог" та фото з вашого телефона", - наголошує міністерство.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оновило чатбот "єВорог", який дозволяє у режимі реального часу повідомляти про місцерозташування та переміщення окупантів.

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