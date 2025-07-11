Газопровід. Ілюстративне зображення / © Reuters

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У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ, що на території Сибіру, було підірвано ділянку магістрального газопроводу, який забезпечує військові виробничі об’єкти у трьох російських регіонах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованого чиновника військової розвідки України.

За словами співрозмовника видання, газопровів потужністю 2,6 мільярда кубічних метрів на рік було підірвано увечері в четвер, 10 липня, в рамках спецоперації.

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Bloomberg не зміг самостійно перевірити це повідомлення. ПАТ «Газпром», яке володіє та експлуатує російську газопровідну мережу, не відповіло на запити про коментарі.

Трубопровід постачає природний газ до військових виробничих об’єктів в Оренбурзькій, Челябінській та Свердловській областях Росії, повідомило джерело, яке попросило не називати його імені, оскільки інформація не є публічною. Усі регіони розташовані за тисячі кілометрів від Ханти-Мансійського регіону.

За інформацією джерела в ГУР, потужний вибух та пожежа сталися на об’єкті газопровідної інфраструктури у місті Лангепас. На місце прибули поліцейські та ремонтні бригади.

За оцінкою ГУР, у двох пошкоджених трубах, які з’єднували компресорні станції на відстані 20 км, було понад 4,1 млн кубометрів газу. Виходячи з поточної вартості газу в $350 за 1000 кубометрів збитки, завдані підривом, становлять щонайменше $1,3 млн.

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Співрозмовник у ГУР також пояснив, що на відновлення та тестування працездатності газопроводу може піти близько місяця, оскільки пошкоджені труби перебувають у болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад.

Наслідком цього стануть скорочення обсягу газових поставок «до 25 млн кубометрів» і непрямі фінансові збитки на майже $76 млн.

Нагадаємо, раніше джерела в українській військовій розвідці повідомили про влучання дронів в один із технологічних цехів Ільського НПЗ, який є частиною військово-промислового комплексу РФ.