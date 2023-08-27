Українські бійці показали "люте сафарі" – зачищення села від ворога

Штурмова бригада "Лють" Національної поліції України оприлюднила відео знищення окупантів. У бригаді не вказали напрямок фронту, на якому відбувався стрілецький бій, і не назвали населений пункт, що ЗСУ вже відбили у ворога й почали зачищати територію.

Відео бою бригада "Лють" оприлюднила в соцмережі Facebook.

За свцідченням бійців, під час зачищення ліквідовано п’ятьох окупантів.

Бійці назвал бій "лютим сафарі, що не залишило шансу на життя.

Зачищати населений пункт від окупантів взялися бійці штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють".

До п’ятьох загиблих загарбників доєдналися понад 10 поранених.

"Люте сафарі. Цей день раш*сти запам’ятають надовго... Попри важкі умови, наші бійці успішно виконують поставлені перед ними завдання, щодня виборюючи майбутнє нашої держави", – заявили бійці.

Нагадаємо, тим часом окупанти збільшують інтенсивність наступів. Армі ворога тримає на Лиманському та Куп’янському напрямках приблизно 100 тисяч своїх військових

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