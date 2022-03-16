Українські військові ліквідували сина російського чиновника

Смерть Дудорова підтвердив Слідчий комітет РФ.

Українські захисники вбили російського окупанта Георгія Дудорова. Він виявився сином віцегубернатора Ненецького автономного округу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Смерть Дудорова підтвердив Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що ЗСУ ліквідували окупанта 6 березня. Дудоров був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

Зокрема, Геращенко порадив росіянам не пускати своїх синів на війну до України.

"Батько хотів запис "брав участь у звільненні України від нацистів" у резюме для кар'єрного зростання, а отримав цинкову труну. Росіяни, за що вмирають ваші діти? За марення бункерного маразматика. Поверніть синів додому! Якщо вони ще живі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом Збройні сили України знищили техніку окупантів.

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