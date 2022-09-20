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Українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25

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Українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25.

Українські військові з зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування “Південь” збили черговий російський штурмовик Су-25. 

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Як стало відомо, близько 16:00 на Миколаївщині сили повітряної оборони повітряного командування “Південь” збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2". 

“Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри”, - наголосили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що внаслідок терористичних дій військ РФ постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
642
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