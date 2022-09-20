Українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25.
Українські військові з зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування “Південь” збили черговий російський штурмовик Су-25.
Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Як стало відомо, близько 16:00 на Миколаївщині сили повітряної оборони повітряного командування “Південь” збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".
“Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри”, - наголосили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що внаслідок терористичних дій військ РФ постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів.
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