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Українські військові збили російські літак, крилату ракету та БпЛА

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Українські військові збили російські літак, крилату ракету та БпЛА

Getty Images

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Протягом середи, 6 квітня, у небі над Україною були збиті три російські повітряні цілі.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", - ідеться в повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що "ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах".

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