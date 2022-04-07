Українські військові збили російські літак, крилату ракету та БпЛА

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
Протягом середи, 6 квітня, у небі над Україною були збиті три російські повітряні цілі.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
"Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", - ідеться в повідомленні.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що "ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах".
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